Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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08.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteidigt am Donnerstagvormittag Tendenz
Die Aktie von Kühne + Nagel International zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kühne + Nagel International-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 223,40 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 223,40 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'360 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 223,80 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 222,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'290 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,21 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2025 bei 148,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 33,73 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 CHF belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,92 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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