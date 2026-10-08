Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 225,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 225,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 50'183 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,80 CHF) erklomm das Papier am 24.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 148,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 52,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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