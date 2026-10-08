Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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08.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag höher
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kühne + Nagel International nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 224,50 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 224,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'381 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 224,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 223,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 24'838 Aktien.
Bei einem Wert von 232,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 3,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (148,05 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 51,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,87 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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