Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kühne + Nagel International

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 211,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'065 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 210,90 CHF. Bei 214,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 38'328 Aktien.

Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 5,78 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 30,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,26 CHF. Im letzten Jahr hatte Kühne + Nagel International einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,83 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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