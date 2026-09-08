Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 213,70 CHF an der Tafel.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 213,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'106 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 214,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 213,00 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 214,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'512 Kühne + Nagel International-Aktien.
Bei 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 4,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Abschläge von 31,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kühne + Nagel International-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Kühne+Nagel-Aktie sinkt: US-Ermittlungen wegen Chip-Schmuggel
SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
16:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kühne + Nagel International (finanzen.ch)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SIX-Handel SMI notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.