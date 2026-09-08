Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 213,70 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'106 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 214,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 213,00 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 214,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19'512 Kühne + Nagel International-Aktien.

Bei 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 4,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Abschläge von 31,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,84 CHF. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Kühne + Nagel International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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