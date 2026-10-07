Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag in Rot

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 222,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'529 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 222,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 222,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'858 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei 232,80 CHF markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 4,63 Prozent Luft nach oben. Am 15.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 148,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 33,46 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6.62 Mrd. CHF gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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