Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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07.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Nachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 222,30 CHF ab.
Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 222,30 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'504 Punkten liegt. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 221,50 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42'151 Kühne + Nagel International-Aktien.
Bei einem Wert von 232,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2025 Kursverluste bis auf 148,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,40 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,87 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,92 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Kühne + Nagel International am 07.10.2026
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