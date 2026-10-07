Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag mit Einbussen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 222,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten realisiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab in der Spitze bis auf 222,20 CHF nach. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 222,60 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24'162 Stück gehandelt.

Am 24.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 4,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 148,05 CHF fiel das Papier am 15.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,92 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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