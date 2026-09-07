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07.09.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 210,80 CHF abwärts.

Kühne + Nagel International
210.70 CHF -0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 210,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 210,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 211,60 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 5'143 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.08.2026 erreicht. 5,88 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Verlust von 30,08 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,84 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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