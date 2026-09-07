Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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07.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Kühne + Nagel International. Zuletzt konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 213,50 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 213,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'306 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 214,40 CHF. Bei 211,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 33'682 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 4,54 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,40 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,96 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,84 CHF belaufen. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,83 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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