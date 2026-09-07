Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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07.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International präsentiert sich am Montagmittag stärker
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 212,40 CHF nach oben.
Die Kühne + Nagel International-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 212,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'278 Punkten tendiert. Bei 212,40 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 211,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'649 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 31.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 5,08 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,60 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International.
Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,83 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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