Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Vormittag

Um 09:28 Uhr ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 199,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'566 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 199,25 CHF. Bei 200,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 5'110 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 213,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2025 Kursverluste bis auf 147,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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