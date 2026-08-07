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07.08.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag im Minus

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 199,70 CHF.

Kühne + Nagel International
199.86 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 199,70 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 197,35 CHF ein. Bei 200,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96'526 Kühne + Nagel International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 213,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 26,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,84 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Am 23.07.2026 legte Kühne + Nagel International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,78 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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