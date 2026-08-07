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07.08.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Mittag nach

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Zuletzt ging es für die Kühne + Nagel International-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 198,30 CHF.

Kühne + Nagel International
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 198,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'603 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 197,35 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 200,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45'719 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 213,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,77 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,40 CHF am 01.10.2025. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 34,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,84 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.62 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,78 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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