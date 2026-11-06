Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Vormittag ausgebremst

Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 238,10 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Kühne + Nagel International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,50 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'656 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 37,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet

Kühne+Nagel-Aktie verliert dennoch: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal erneut an