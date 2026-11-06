|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 238,10 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 2,9 Prozent auf 238,10 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Kühne + Nagel International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,50 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'656 Kühne + Nagel International-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 245,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,40 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 37,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7.39 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.04 Mrd. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,26 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 5 Jahren verloren
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Kühne+Nagel-Aktie verliert dennoch: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal erneut an
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.