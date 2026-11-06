Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 235,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 234,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 237,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 78'199 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,30 Prozent könnte die Kühne + Nagel International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CHF belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.39 Mrd. CHF – ein Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,26 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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