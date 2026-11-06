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06.11.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 236,60 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 236,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'613 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 235,50 CHF. Bei 237,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 52'549 Kühne + Nagel International-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 245,20 CHF. 3,63 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.
Nach 6,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,21 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kühne + Nagel International am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.04 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 9,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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