Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagvormittag gesucht

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 220,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'617 Punkten steht. Bei 222,00 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'013 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 24.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,39 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 148,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 CHF aus. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,92 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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