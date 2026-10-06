Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 221,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'549 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 224,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 40'087 Kühne + Nagel International-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 232,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,96 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,05 CHF am 15.10.2025. Mit Abgaben von 33,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 CHF aus. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,02 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,92 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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