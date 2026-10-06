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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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06.10.2026 12:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteuert sich am Mittag

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 224,10 CHF zu.

Kühne + Nagel International
223.60 CHF -0.23%
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Um 12:28 Uhr sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 224,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'669 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 224,90 CHF zu. Bei 221,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'640 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 24.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,88 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,05 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 33,94 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,87 CHF, nach 6,00 CHF im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kühne + Nagel International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 6.15 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,92 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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