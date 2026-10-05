Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit Kurseinbussen

Um 09:28 Uhr rutschte die Kühne + Nagel International-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 223,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 222,70 CHF ab. Mit einem Wert von 223,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'234 Kühne + Nagel International-Aktien.

Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2025 bei 148,05 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 50,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kühne + Nagel International-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,87 CHF aus. Am 23.07.2026 hat Kühne + Nagel International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.62 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.15 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,92 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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