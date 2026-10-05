Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Montagnachmittag nach

Die Kühne + Nagel International-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 222,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Die Kühne + Nagel International-Aktie sank bis auf 222,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,70 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 30'340 Aktien.

Am 24.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 4,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,05 CHF ab. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 49,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.62 Mrd. CHF – ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,92 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

SPI-Wert Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren verloren

Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Nazi-Vergangenheit soll aufgearbeitet werden

SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr eingefahren