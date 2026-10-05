Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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05.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Zuletzt stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 225,20 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 225,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'483 Punkten notiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,50 CHF aus. Bei 223,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 16'163 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 232,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 3,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,92 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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