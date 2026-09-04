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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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04.09.2026 09:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagvormittag mit Einbussen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagvormittag mit Einbussen

Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kühne + Nagel International-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 209,40 CHF.

Kühne + Nagel International
210.72 CHF -1.01%
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Um 09:28 Uhr fiel die Kühne + Nagel International-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 209,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'400 Punkten steht. Bei 208,90 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 210,40 CHF. Bisher wurden heute 21'432 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 6,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,84 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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