Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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04.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 211,30 CHF nach.
Die Kühne + Nagel International-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 211,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'391 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kühne + Nagel International-Aktie ging bis auf 208,80 CHF. Mit einem Wert von 210,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 105'331 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 5,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 30,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,84 CHF. Im Vorjahr hatte Kühne + Nagel International 6,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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