Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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04.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagmittag im Minus
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 210,10 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 210,10 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'385 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 208,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 210,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 65'550 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2026 bei 223,20 CHF. Derzeit notiert die Kühne + Nagel International-Aktie damit 5,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,40 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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