Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 240,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'815 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 239,10 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 240,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'064 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 241,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,33 Prozent. Am 04.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF ab. Abschläge von 38,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,21 CHF belaufen. Am 22.10.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.39 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.04 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,28 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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