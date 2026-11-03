Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Mittag ab

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 241,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'835 Punkten steht. Der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 239,10 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 240,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'197 Kühne + Nagel International-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2026 auf bis zu 242,10 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,41 Prozent zulegen. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 38,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CHF belaufen. Kühne + Nagel International veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kühne + Nagel International ein EPS von 1,63 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte Kühne + Nagel International Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,28 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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