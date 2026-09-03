Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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03.09.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International gibt am Vormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 212,80 CHF nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 212,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'354 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 212,60 CHF. Mit einem Wert von 213,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3'053 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.
Bei 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 4,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie ist somit 30,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Kühne + Nagel International-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF gegenüber 2,02 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6.62 Mrd. CHF gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 8,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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