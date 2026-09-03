Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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03.09.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kühne + Nagel International zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 214,10 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 214,10 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'380 Punkten tendiert. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 67'468 Kühne + Nagel International-Aktien.
Am 31.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 223,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Am 01.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,84 CHF belaufen. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.15 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.62 Mrd. CHF ausgewiesen.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kühne + Nagel International veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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