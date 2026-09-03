Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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03.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Kühne + Nagel International-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 213,10 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Kühne + Nagel International-Aktie um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 213,10 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'372 Punkten steht. Bei 214,70 CHF erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 212,60 CHF. Mit einem Wert von 213,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 30'887 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2026 bei 223,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,74 Prozent. Bei einem Wert von 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,84 CHF. Am 23.07.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.62 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 6.15 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Kühne + Nagel International dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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