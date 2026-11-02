Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International schiebt sich am Nachmittag vor

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 239,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 241,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 60'736 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 0,63 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CHF belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.39 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.04 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,27 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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