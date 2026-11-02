|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Kühne + Nagel International zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Kühne + Nagel International-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 239,80 CHF.
Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 239,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'839 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 241,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 60'736 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.
Am 02.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 0,63 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 61,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Kühne + Nagel International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,21 CHF belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,57 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.39 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 6.04 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 01.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,27 CHF je Aktie in den Kühne + Nagel International-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie
SPI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kühne + Nagel International von vor 3 Jahren gekostet
Kühne+Nagel-Aktie verliert dennoch: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal erneut an
Ausblick Kühne+Nagel: Mehr Umsatz und höherer Gewinn erwartet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
16:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
12:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI-Handel aktuell: SLI klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International verteuert sich am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Zürich: SLI schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.