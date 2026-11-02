Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 240,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 241,30 CHF. Bei 237,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 42'031 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 241,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 0,17 Prozent zulegen. Bei 148,90 CHF fiel das Papier am 04.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kühne + Nagel International-Aktie 61,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,21 CHF aus. Am 22.10.2026 äusserte sich Kühne + Nagel International zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,63 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,22 Prozent auf 7.39 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.04 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 02.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kühne + Nagel International möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Kühne + Nagel International-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,27 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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