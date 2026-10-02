Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International reagiert am Vormittag positiv

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 220,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'342 Punkten steht. Die Kühne + Nagel International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'955 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 5,15 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,05 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kühne + Nagel International-Aktie derzeit noch 32,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6.62 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.15 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,90 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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