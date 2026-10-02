Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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02.10.2026 16:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kühne + Nagel International-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 224,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Kühne + Nagel International-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 224,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'438 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 224,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 28'530 Kühne + Nagel International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 232,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kühne + Nagel International-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Am 15.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 148,05 CHF. Mit Abgaben von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Kühne + Nagel International-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kühne + Nagel International 6,00 CHF aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,26 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,02 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,90 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Kühne + Nagel International am 02.10.2026
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