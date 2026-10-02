Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittag kaum verändert

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Kühne + Nagel International-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 220,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. In der Spitze legte die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 221,30 CHF zu. Das Tagestief markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 219,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'585 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2025 (148,05 CHF). Mit einem Kursverlust von 32,89 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 CHF belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,26 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.62 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 6.15 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Kühne + Nagel International-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kühne + Nagel International-Aktie in Höhe von 8,90 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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