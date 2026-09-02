Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochnachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 213,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'345 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 215,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Kühne + Nagel International-Aktie bei 211,90 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 212,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 52'180 Kühne + Nagel International-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 223,20 CHF erreichte der Titel am 31.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kühne + Nagel International-Aktie somit 4,44 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,40 CHF. Dieser Wert wurde am 01.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,90 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,84 CHF. Im Vorjahr erhielten Kühne + Nagel International-Aktionäre 6,00 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,02 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.

Die Kühne + Nagel International-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kühne + Nagel International-Aktie

Kühne+Nagel-Aktie sinkt: US-Ermittlungen wegen Chip-Schmuggel

SMI-Titel Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kühne + Nagel International von vor einem Jahr verdient

Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot