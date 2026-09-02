Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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02.09.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochmittag in Grün
Die Aktie von Kühne + Nagel International gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kühne + Nagel International-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 213,50 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr ging es für das Kühne + Nagel International-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 213,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'291 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kühne + Nagel International-Aktie legte bis auf 213,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 212,40 CHF. Der Tagesumsatz der Kühne + Nagel International-Aktie belief sich zuletzt auf 23'746 Aktien.
Bei einem Wert von 223,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 147,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,26 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie eingenommen. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Kühne + Nagel International dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Kühne + Nagel International im Jahr 2026 8,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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