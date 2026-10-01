Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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01.10.2026 09:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Die Kühne + Nagel International-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 218,20 CHF nach.
Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 218,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 217,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,70 CHF. Von der Kühne + Nagel International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'946 Stück gehandelt.
Bei 232,80 CHF markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,75 CHF am 02.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,29 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,87 CHF. Kühne + Nagel International gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.62 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kühne + Nagel International einen Umsatz von 6.15 Mrd. CHF eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kühne + Nagel International wird am 22.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Kühne + Nagel International rechnen Experten am 27.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,90 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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