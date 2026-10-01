Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Kühne + Nagel International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 220,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'393 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Kühne + Nagel International-Aktie sogar auf 221,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 220,70 CHF. Bisher wurden heute 51'959 Kühne + Nagel International-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 232,80 CHF an. Gewinne von 5,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 147,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 33,11 Prozent sinken.

Kühne + Nagel International-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,87 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kühne + Nagel International am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Kühne + Nagel International 2,02 CHF je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Am 27.10.2027 wird Kühne + Nagel International schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kühne + Nagel International einen Gewinn von 8,90 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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