Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
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01.10.2026 12:29:00
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag behauptet
Die Aktie von Kühne + Nagel International hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Kühne + Nagel International-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 220,20 CHF.
Die Kühne + Nagel International-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,20 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kühne + Nagel International-Aktie bei 220,70 CHF. Die Kühne + Nagel International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 216,00 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 220,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31'899 Kühne + Nagel International-Aktien.
Bei 232,80 CHF markierte der Titel am 24.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kühne + Nagel International-Aktie mit einem Kursplus von 5,72 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,75 CHF am 02.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,87 CHF. Am 23.07.2026 lud Kühne + Nagel International zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,26 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,02 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kühne + Nagel International mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,59 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kühne + Nagel International ein EPS in Höhe von 8,90 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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Kühne + Nagel International am 01.10.2026
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