Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International steigt am Dienstagvormittag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 216,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'348 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kühne + Nagel International-Aktie bisher bei 217,10 CHF. Bei 214,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 11'840 Kühne + Nagel International-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie liegt somit 2,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 147,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,01 Prozent.

Für Kühne + Nagel International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,84 CHF ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,26 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2,02 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 6.62 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kühne + Nagel International am 22.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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