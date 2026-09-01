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Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863

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01.09.2026 16:29:00

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kühne + Nagel International. Das Papier von Kühne + Nagel International gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 212,60 CHF abwärts.

Kühne + Nagel International
212.18 CHF -4.78%
Kaufen Verkaufen

Die Kühne + Nagel International-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 212,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'327 Punkten steht. Bei 211,50 CHF markierte die Kühne + Nagel International-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 214,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 88'704 Kühne + Nagel International-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2026 bei 223,20 CHF. 4,99 Prozent Plus fehlen der Kühne + Nagel International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2025 (147,40 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kühne + Nagel International-Aktie 30,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Kühne + Nagel International liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kühne + Nagel International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,26 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,02 CHF je Aktie gewesen. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kühne + Nagel International-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

In der Kühne + Nagel International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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