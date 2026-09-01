Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Dienstagmittag Verlust reich

Die Kühne + Nagel International-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 213,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kühne + Nagel International-Aktie bis auf 212,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 214,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Kühne + Nagel International-Aktien beläuft sich auf 58'950 Stück.

Am 31.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kühne + Nagel International-Aktie. Bei 147,40 CHF fiel das Papier am 01.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,83 Prozent würde die Kühne + Nagel International-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 CHF an Kühne + Nagel International-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,84 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kühne + Nagel International am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 CHF, nach 2,02 CHF im Vorjahresvergleich. Kühne + Nagel International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.15 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,79 CHF je Kühne + Nagel International-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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