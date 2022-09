Kühne + Nagel-Aktie: Kühne + Nagel investiert in den USA in Kontraktlogistik im Gesundheitswesen

Dafür investiert der Schwyzer Konzern in ein Distributionszentrum in Indianapolis.

Konkret will Kühne + Nagel damit seine Tätigkeiten in der Kontraktlogistik im Gesundheitswesen weiter ausbauen, wie der Logistiker am Donnerstag mitteilte. Die Anlage umfasse 166'000 Quadratfuss und erfülle die Qualitäts-, Regulierungs- und Temperaturanforderungen des Gesundheitswesens. Durch die neue Anlage erhalte das Unternehmen zudem mehr Flexibilität und Reichweite.

Zuvor hatte Kühne + Nagel in den USA in Memphis und Southaven in ähnliche Anlagen investiert.

Schindellegi