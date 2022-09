Kühne + Nagel-Aktie dennoch sehr schwach: Verwaltungsräte deckten sich offenbar mit Kühne + Nagel-Aktien ein

Gemäss einer am Freitag auf der Meldeseite der Schweizer Börse veröffentlichten Management-Transaktion wechselten alleine in dieser Woche 338'353 Anteile für knapp 74,3 Millionen Franken die Hand.

Getätigt wurde die Transaktion von einem nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied bzw. einer nahestehende juristische Person - wie die sieben vorangegangenen Transaktionen im September. Im laufenden Monat wurden damit aus dem VR-Kreis fast 872'000 Kühne + Nagel-Aktien für mehr als 188 Millionen Franken gekauft. Die grösste Transaktionen mit 321'568 Aktien für 68,8 Millionen Franken fand am 7. September statt.

Am Freitag verliert die Kühne + Nagel-Aktie an der SIX zeitweise 2,64 Prozent auf 214,20 Franken.

ra/hr

Schindellegi (awp)