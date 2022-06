Kühne+Nagel startet Elektro-Transportservice in Indien - Kühne+Nage-Aktie im Minus

Die mit Strom betriebenen Fahrzeuge sollen Ware zwischen dem Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport und dem Kühne+Nagel -Warenlager in Mumbai transportieren. Laut Mitteilung vom Donnerstag sollen durch diese Massnahme jährlich rund 25 Tonnen CO2 eingespart werden.

Kühne+Nagel hat in den vergangenen Wochen mehrere Dienstleistungen mit Elektrofahrzeugen angekündigt. In Thailand liefert der Schwyzer Logistikkonzern neu für die Supermarktkette Lotus's Backwaren mit Elektrofahrzeugen aus. Und in den USA hat das Unternehmen ein Transportangebot um den Flughafen Los Angeles mit Elektro-Lastwagen lanciert.

Die Kühne+Nage-Aktie verbucht am Donnerstag an der SWX zeitweise ein Minus von 3,34 Prozent auf 222,30 Franken.

