Kühne+Nagel spannt mit Wasserstoff-Hersteller zusammen - Kühne+Nagel-Aktie schlussendlich verlustreich

Darum spannt er mit dem norwegischen Wasserstoff-Experten Aker Clean Hydrogen zusammen.

Durch die Zusammenarbeit soll das Angebot von Kühne+Nagel mit grünen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Ammoniak und Methanol erweitert werden, hiess es in einer Mitteilung am Freitag. Noch befinden sich Schiffe, die mit diesen Treibstoffen betrieben werden können, in der Produktion. Laut Mitteilung werden diese voraussichtlich 2024 in See stechen.

Kühne+Nagel-Aktien notierten am Freitag an der SWX schlussendlich 1,63 Prozent im Minus auf 259,20 Schweizer Franken.

