Kühne+Nagel schlägt Vesna Nevistic zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Schindlellegi (awp) - Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Während Renato Fassbind nach zwölf Jahren aus dem Gremium ausscheidet, soll Frau Vesna Nevistic in den Verwaltungsrat einziehen.

Der frühere CS-Finanzchef Fassbind stelle sich nach zwölfjähriger Zugehörigkeit an der Generalversammlung vom 9. Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl, erklärte das Unternehmen am Abend in einem Communiqué. Dafür könne man mit Nevistic eine "hervorragend vernetzte" Persönlichkeit als Nachfolgerin vorschlagen.

Nevistic, Jahrgang 1965, ist den Angaben zufolge schweizerische und kroatische Staatsbürgerin und leitet derzeit ihre eigene Beratungsfirma. Sie sei zudem Verwaltungsratsmitglied beim Luxusgüterkonzern Richemont. Nevistic wäre die zweite Frau im neunköpfigen Verwaltungsrat von Kühne+Nagel.

ra/