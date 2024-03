(Extra)

Schindellegi SZ (awp) - Der Logistiker Kühne+Nagel expandiert in Asien. Im Rahmen des strategischen Programms "Roadmap 2026" übernimmt das Unternehmen die Firma City Zone Express mit Hauptsitz in Malaysia.

Die Akquisition sei unmittelbar ergebnissteigernd, teilte Kühne+Nagel am Freitag mit. City Zone Express verfüge über eine eigene Flotte von 260 Fahrzeugen, über 500 Mitarbeiter und eine Lagerfläche von 80'000 Quadratmetern. Das Unternehmen biete grenzüberschreitende Logistikdienstleistungen in Südostasien und bis nach China an.

Die Wachstumsmärkte Asiens böten eine "attraktive Möglichkeit, unsere Dienstleistungen im Landverkehr weiterzuentwickeln", wird Hansjörg Rodi, Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne+Nagel International, zitiert. Der Abschluss der Transaktion werde in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

dm/kw